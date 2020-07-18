محمد رمضان يشعل مواقع التواصل في أول ظهور بعد حكم حبسه.. فيديو

وظهر "رمضان" وهو يغني ويرقص وسط جمهوره، أثناء تواجده على أحد الشواطئ،، وذلك بعد ساعات من صدور حكم قضائي بحبسه، ما حرص أيضا على التقاط بعض الصور التذكارية معهم، وذلك حسب موقع "اليوم السابع".

ولاقى مقطع الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان إعجاب عشرات الآلاف عبر حسابه الرسمي معلقا: "حب الناس نعمة لا تقدر بالمال".

يأتى هذا بعد يوم من قرار محكمة جنح الدقي، بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه، في اتهامه بنشر فيديوهات على مواقع "الإنترنت" تمس وتسيء إلى الطيار "أبو اليسر"، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".