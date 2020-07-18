يتناوله الجميع.. الكشف عن منتج يزيد من فرص الوفاة من ارتفاع ضغط الدم

يمكنك تجنب المخاطر العالية لارتفاع ضغط الدم عن طريق إجراء بعض التغييرات في النظام الغذائي أو نمط الحياة. لذا، فإن تقليل تناول الملح لن يقلل فقط من احتمالية الإصابة بمشكلات في القلب، ولكن أيضًا يطيل العمر.

وفقا للخبراء، في الوقت الذي يرتفع فيه ضغط الدم، يتم إنشاء حمولة إضافية في الجسم على الأوعية والأعضاء الحيوية. ويمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى بعض المضاعفات القاتلة مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

ومن المعروف أن البطاطس تحظى بشعبية كبيرة حول العالم، لكن يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم، حيث أنها تحتوي على الكثير من النشا.

ووفقا للعلماء، فإن تناول 4 وجبات من البطاطس أسبوعيا يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 11%، وفق صحيفة "express".

وأضاف العلماء، أن الشمندر يمتلك تأثيرا معاكسا، حيث يحتوي على نترات التي توسع الأوعية الدموية مما يساعد على توازن ضغط الدم في الجسم.

وينصح الأطباء بتناول كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات، وجعلها عنصرا أساسيا في النظام الغذائي، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم، والتي لها تأثير مفيد على القلب والأوعية الدموية.