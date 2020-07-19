ماريا شارابوفا تتدرب على رياضة جديدة... فيديو

ويظهر الفيديو الرياضية وهي تتدرب على رياضة الملاكمة، وتؤدي دروسها على الشاطئ.

View this post on Instagram A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova) on Jul 16, 2020 at 11:38am PDT

وقالت الرياضية الروسية لمدربها تومي كاسانو: "نسيت كم يمكنك أن تكون قاسيا. مرحبًا للتدريب في الهواء الطلق، اشتقت إليك! شكرًا لك على جعله ممتعا".

وأعلنت لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا، التي فازت في خمس بطولات كبرى لكرة المضرب، اعتزالها عن عمر يناهز 32 عاما، في شتاء عام 2020.