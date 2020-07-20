احتجاجا على سلطات بلاده... فنان يغلق فمه 30 يوماً بمشابك معدنية... صور

احتج الفنان الصيني، براذر نات، على الرقابة المفروضة خلال تفشي جائحة فيروس كورونا، عبر إبقاء فمه مغلقاً لمدة 30 يوماً، باستخدام مشابك معدنية، وقفازات، وشريط لاصق وأشياء أخرى.

وكان نات قد أطلق على المشروع اسم "shutupfor30days"، اصمت لمدة 30 يوماً" وأغلق فمه باستخدام شريط تغليف كُتب عليه الرقم 404، الذي يظهر مع إشعار الخطأ عندما تكون صفحة الإنترنت غير موجودة، في إشارة إلى حجب المحتوى الإلكتروني في الأمور الحساسة، وهو أمر شائع في الصين، بحسب ما ذكر موقع "thestar".

Keeping his mouth shut for 30 days. https://t.co/rrEpyCcXmu — The Star (@staronline) July 20, 2020

​واكتسب الفنان البالغ من العمر 39 عاماً سمعة من خلال مشروعات تهدف إلى توجيه رسالة في بلد تضاءلت فيه المساحة المتروكة للمعارضة وزادت فيه الرقابة تحت حكم الرئيس شي جين بينغ.

وقال نات وخلال مقابلة في مدينة شنغهاي: "أحياناً أشعر أن عملي أشبه بمنظمة غير حكومية أو صحفي. نشر الوعي بالقضايا الاجتماعية والخطوات اللازمة لمواجهتها".

من بين مبادراته السابقة، قام نات بجر مكنسة كهربائية تعمل بالبطاريات في شوارع بكين لشفط الغبار، للتوعية بمشكلة تلوث الهواء في العاصمة الصينية.