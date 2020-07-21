دريك يثير الجدل بأغنيته الجديدة والجماهير العربية تتفاعل... فيديو

أطلق كل من هودي ون ودريك أغنية "Only You Freestyle" على موقع يوتيوب، أمس، حيث ظهر فيها دريك وهو يغني باللغة العربية، ما جعل اسمه يترأس قوائم البحث في مواقع التواصل الاجتماعي.

وشكلت الأغنية مفاجأة للجمهور العربي، إذ استخدم فيها دريك بعض المصطلحات العربية، وقال في أحد المقاطع: "حبيبتي بليز أنا أكيد إنت وأنا أحلى"، بالرغم من أنها لم تكن المرة الأولى التي يذكر فيها المغني دريك كلمات عربيّة في أغانيه.

View this post on Instagram ONLY YOU FREESTYLE OUT NOW @headieone 🇬🇧!!!!! A post shared by champagnepapi (@champagnepapi) on Jul 20, 2020 at 1:17pm PDT

حصلت أغنية "Only You Freestyle" التي أطلقها هودي بالتعاون مع دريك في يوتيوب يوم الاثنين، على أكثر من مليون ومئتين ألف مشاهدة على الرغم من أنها لم تكمل يوماً واحداً منذ طرحها.

وتداول الرواد مقطع الأغنية بكثرة عبر "تويتر"، وعبّر كثيرون عن سعادتهم لأن المغني الكندي اختار أن يغني بعض الكلمات باللغة العربية.

every Muslim when Drake’s Arabic verse comes up 🤣🥵 pic.twitter.com/0reHexYETv — م (@sanaxjk) July 21, 2020

بينما سخر بعضهم من الطريقة التي لفظ بها دريك الكلمات.

Drake speaking Arabic in his latest freestyle tho 🔥🔥🔥 — Rug (@FaZeRug) July 21, 2020

فمنهم من كتب "من منكم يصر على أن يعلّم دريك اللغة العربيّة؟ أود أن أتحدث إليه".

Everybody is bashing drake for not speaking proper Arabic... tbh he did better then some arabs i no... — luc❤️ (@lucyelmanjosi) July 21, 2020

وآخرون: "هكذا يبدو العرب عندما يغني دريك بالعربية".

Everybody is bashing drake for not speaking proper Arabic... tbh he did better then some arabs i no... — luc❤️ (@lucyelmanjosi) July 21, 2020

وغيرهم بعد انفصال ريهانا ورجل الأعمال السعودي حسن جميل: "يتضح لنا هنا سبب غناء دريك بالعربيّة".

it all makes sense why drake was spittin in arabic now🤣 https://t.co/jlx7szez1u — mayz🕊 (@mayzkgf) July 20, 2020

ومنهم من عرف الشخص الذي علمه العربية، حيث قالوا إن "دي جي خالد"، هو السبب، والذي كان دريك قد أطلقه معه قبل فترة أغنية حملت عنوان "Hotline Bling".

I just know that Dj Khaled was the one that taught Drake Arabic 😭

pic.twitter.com/TAIuuFcfpZ — Laith🇵🇸 (@laithalishious) July 20, 2020

وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها دريك كلمات عربية في أغنياته، ففي أغنيته "Portland" التي أطلقها عام 2017 استخدم فيها كلمة "حبيبي" أما أغنية "Diplomatic Immunity" التي أطلقها عام 2018 قال فيها كلمة "إن شاء الله".