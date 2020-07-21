إلغاء جوائز نوبل لعام 2020 بسبب فيروس كورونا

أعلنت مؤسسة نوبل، اليوم الثلاثاء، إلغاء حفل جوائز نوبل السنوي لهذا العام، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتعد هذه أول مرة يتم فيها إلغاء حفل توزيع الجوائز منذ عام 1956، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس 24" الفرنسية.

#BREAKING Nobel Prize banquet cancelled over coronavirus: Nobel Foundation pic.twitter.com/W7BwSmwHYE — AFP news agency (@AFP) July 21, 2020

​وقال لارس هايكنستين مدير مؤسسة نوبل في بيان: "أسبوع نوبل لن يكون كما هو عادة بسبب الوباء الحالي، هذا عام خاص جدا، يحتاج فيه الجميع لتقديم تضحيات والتكيف مع الظروف الجديدة".

وكان متحف جوائز نوبل، فتح أبوابه في 3 حزيران/ يوليو الجاري، أمام الزوار وذلك للمرة الأولى منذ منتصف مارس/ آذار، بسبب وباء كورونا.