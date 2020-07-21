إلغاء جوائز نوبل لعام 2020 بسبب فيروس كورونا

وتعد هذه أول مرة يتم فيها إلغاء حفل توزيع الجوائز منذ عام 1956، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس 24" الفرنسية.
#BREAKING Nobel Prize banquet cancelled over coronavirus: Nobel Foundation pic.twitter.com/W7BwSmwHYE— AFP news agency (@AFP) July 21, 2020
وقال لارس هايكنستين مدير مؤسسة نوبل في بيان: "أسبوع نوبل لن يكون كما هو عادة بسبب الوباء الحالي، هذا عام خاص جدا، يحتاج فيه الجميع لتقديم تضحيات والتكيف مع الظروف الجديدة".
وكان متحف جوائز نوبل، فتح أبوابه في 3 حزيران/ يوليو الجاري، أمام الزوار وذلك للمرة الأولى منذ منتصف مارس/ آذار، بسبب وباء كورونا.
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