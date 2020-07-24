أسلوب جديد للبناء... ثنائي معماري في دبي يصنع مادة بناء مستدامة من نفايات تحلية المياه... صور

استعان كل من المهندسين المعماريين الرئيسيين وائل الأعور وكينيشي تيراموتو، لدى شركة "waiwai" للتصميم، بالمعرفة العلمية للجامعات في الإمارات واليابان لإنشاء إسمنت مصنوع باستخدام محلول ملحي من محطات التحلية في الإمارات، والتي تزيل الملح من مياه البحر.

وبحسب تقرير لشبكة "CNN" الأمريكية، يتطلع ثنائي معماري في دبي إلى الخروج عن ممارسات البناء التقليدية من خلال استخدام إسمنت بديل مبتكر من المسطحات الملحية في دولة الإمارات، ومصنوع من مواد النفايات.

سيقيم الأعور وتيراموتو الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية للعمارة، حيث سيتم عرض نموذج الإسمنت البديل في معرض بعنوان "الأراضي الرطبة".

.CNN: A #Dubai-based architect duo is looking to break from conventional building practices with an alternative cement conceived in the salt flats of the #UAE. They were inspired by the UAE's mineral-rich sabkha -- salt flats that are part of the country… pic.twitter.com/yQtAQq1A35 — Dubai | دبي (@DubaiTrends) June 22, 2020

وسيستخدم الإسمنت المعتمد على المغنيسيوم في بناء جناح المعرض، على الرغم من أن سيليك يقول إن الإسمنت لن يكون أساسه محلول ملحي لأنه ليس جاهزاً بعد لزيادة الإنتاج.

The architect pair based in Dubai aims to break from traditional construction practices with an alternative cement developed in the UAE salt flats and manufactured from a problematic waste material. #Dubai #UAE #Architect pic.twitter.com/I7VCTT5Qw2 — Zea Collins (@CollinsZea) June 23, 2020

ويقول الأعور: إن " السبخة تعد منطقة ضخمة وغالباً ما يتم تجاهلها، ولكن البحث لا يزال في مرحلة مبكرة ويجب أن يمر بالعملية الطبيعية من التجارب للوصول إلى مكان ما، ومع ذلك فهما يشعران بتفاؤل كبير".

ويشير الأعور إلى أن الدافع وراء مشروعه هو وتيراموتو، يتمثل في رغبتهما بتطوير هندسة معمارية أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

وتمتلك دولة الإمارات واحدة من أكبر عمليات تحلية المياه في العالم، والتي تنتج نحو خمس المحلول الملحي في العالم كمنتج ثانوي، أي نحو 28 مليون متر مكعب في اليوم، وفقاً لتقرير تدعمه منظمة الأمم المتحدة لعام 2019.