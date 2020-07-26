عاصي الحلاني يتلقى "قبلة بالإكراه" من زوجته... فيديو

تعرض المطرب الللبناني، عاصي الحلاني، لموقف محرج من زوجته أثناء احتفالهما بعيد زواجهما.

وفوجئ الحلاني خلال تقطيعه كعكة الاحتفال بالمناسبة بقيام زوجته بتقبيله بالإكراه، بعدما قبلها سريعا، وهو ما أثار خجله أمام المدعوين الذين التقطوا اللقطة العفوية المضحكة بهواتفهم الذكية.

وشارك عاصي الحلاني اللحظة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

وعلق مع المقطع المصور: "الله يديم الفرح عليكم، بس للحقيقة خجلتني قبلة بالإكراه".

يشار إلى أن هذا هو عيد الزواج الـ25 لعاصي الحلاني من زوجته "كوليت"، والذي أثمر عن 3 أبناء، هم ماريتا الحلاني وتعمل مطربة، والوليد ودانا.