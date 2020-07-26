كامل الوزير: لا ميل أو تصدع في عقار الزمالك وصرف 30 ألف جنيه لكل أسرة

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات العامة، أن عقار الزمالك رقم 17 بشارع البرازيل بالزمالك لا يوجد به ميل ولا تصدع، لافتا إلى حدوث شروخ مائلة في حائط الحشو بجوار العمود.

وقال الوزير في تصريحات تلفزيونية: "تم دفع 30 ألف جنيه لكل أسرة من سكان العقار. لم نتركهم في الشارع ودفعنا لهم المبلغ حتى يجدوا سكنا بديلا آمنا لمدة شهر".

وأشار الوزير إلى التعويض بنفس المعدل لو استمر الوضع لأكثر من شهر، مؤكدا أن لجنة مكونة من كلية هندسة جامعة عين شمس ستفحص العقار، فضلا عن إمكانية الاستعانة بخبراء من جامعة القاهرة.

وأضاف "سكان العقار 86 ساكنا، طبقا للالتزام والتعاقد كل ساكن سيحصل على مصاريف إقامة أو إيجار وحدة سكنية لمدة شهر، وبمجرد انتهاء اللجنة من كتابة الحل سيتم البدء في تنفيذه".

يذكر أن الأجهزة الأمنية أخلت العقار بعد ظهور ميل به، نتيجة هبوط أرضى أثر على العقار بسبب أعمال حفر خط مترو الأنفاق.