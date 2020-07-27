مادة توجد في البيض تقي الجنين من كورونا والعيوب الخلقية

ذكر تقرير علمي حديث عن فوائد مادة كولين، الموجودة في البيض واللحوم وبعض الخضراوات، للنساء الحوامل والأطفال.

وحسب التقرير المنشور على موقع "دياتري غايدلاينز" الأمريكي، تساعد مادة كولين على تحسين عمل الدماغ وتقي الجنين من آثار إصابة الأم بكورونا، فيمكن أن تمنع المادة من معاناة الرضيع من التهابات الجهاز التنفسي.

وثبت سابقا أن كولين يمكن أن يفيد في الوقاية من العيوب الخلقية، وأكد خبير التغذية، فرانسيس لارجمان روث، على أن الكولين من الممكن أن يساهم بشكل كبير في تعزيز قدرات الذاكرة لدى الطفل وتحسين قدرات التعلم الخاصة به، ويفترض أن تتناول المرأة الحامل ما لا يقل عن 450 ملي غراما من الكولين يوميا، مع العلم بأن البيضة الواحدة تحتوي على 147 ملي غراما.

وتعتبر مادة الكولين من المغذيات الغنية بفيتامين بي، والتي تتواجد في الفاصولياء وفي خضار من فصيلة الكرنبية بالإضافة إلى المنتجات الحيوانية مثل الدواجن ومنتجات الألبان واللحوم والبيض والأسماك، بحسب ما نقلته "هيد نوز".

وتدخل مادة كولين في مكونات حليب الثدي نمو الجنين خلال المراحل الأولى من الولادة. وتحتاج الأم إلى 550 ميليغرام من المادة يوميا والتي يمكن أن تحصل عليها من تناول صفار البيض والمكسرات والزهرة والبروكلي.

ومن الملاحظ أيضا أن تناول البيض خلال الحمل يمكن أن يحسن من ذكاء الطفل، حيث يصنف كثير من الباحثين البيض على أنه واحد من أبرز الأطعمة الفائقة القيمة الغذائية والأكثر إفادة للصحة، لاحتوائه على كافة المغذيات التي تحتاج إليها الحامل، وهناك أبحاث تشير إلى أن تناول ما يصل لـ 9 بيضات في اليوم خلال فترة الحمل قد يزيد من ذكاء الجنين بالفعل، بحسب دراسة أجرتها جامعة كورنيل الأمريكية.