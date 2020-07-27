مصر... فرض غرامة 5 آلاف جنيه على هؤلاء خلال عيد الأضحى

طالب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء وهيئتي النقل العام ونظافة وتجميل القاهرة، بتوفير كافة الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، طالب المحافظ هيئة النظافة برفع مخلفات الذبح على الفور حفاظا على البيئة وصحة المواطنين وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة وتوقيع غرامة 5 آلاف جنية على المخالفين لقرار منع الذبح في الشارع.

وشدد محافظ القاهرة على حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور، مشددا على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأكد محافظ القاهرة على فتح كافة المجازر الحكومية في القاهرة بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضحية، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر وقيام كافة المجازر التابعة للمديرية بالعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.

وطالب المحافظ بتكثيف الحملات المشتركة بين مديريات الشئون الصحية والطب البيطري والتموين ومباحث التموين مع شرطة المرافق والأحياء المعنية للرقابة والتفتيش على اللحوم في محلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم.