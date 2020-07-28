صممته بنفسها... منزل جيجي حديد "بلمسة الشرق الأوسط"... صور

استثمرت عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل جيجي حديد الوقت الطويل الذي قضته في البيت بعد جائحة كورونا، وصممت منزلا خاصا بها بأسلوب مزخرف تبرز فيه لمسة الشرق الأوسط "كف الحسد".

ويتميز منزل عارضة الأزياء بألوانه الزاهية التي لا تفارق زواياه، من غرفة المعيشة، إلى المطبخ، وحتى الحمام، وإلى جانب التصميم الأنيق لغرفة المعيشة، تبرز لمسة من الشرق الأوسط فيه، وهي الخرزة الزرقاء التي زينت طاولة الغرفة.

ويُؤمن الكثير من الأشخاص بالخرزة الزرقاء لطرد الأرواح الشريرة وإبعاد العين والحسد.

ومن خلال حسابها الرسمي في موقع "إنستغرام"، شاركت عارضة الأزياء الأمريكية وفلسطينية الأصل، جيجي حديد، مجموعة من الصور التي تُظهر المنزل الجديد الذي صممته بنفسها، بحسب ما كتبته.

وأشارت حديد عبر "إنستغرام" إلى أنها أمضت العام الماضي بأكمله في تصميم هذا المنزل، والذي وصفته بأنه "مشروع شغفها"، و"بقعة الأحلام".

وأضافت "بالطبع تم تجميع كل شيء مباشرة قبل خضوعي للحجر خارج المدينة.. ولكنني متحمسة لكل الوقت الذي سأمضيه لاستمتع بجميع الزوايا الخاصة التي أُنشئت من قبل بعض المبدعين المفضلين لدي".