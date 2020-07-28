فوز الفهد تعلق على إدراج اسمها في قضية "غسيل الأموال" بالكويت... فيديو

علقت "الفاشينيستا" الكويتية، فوز الفهد، على أنباء إدراج اسمها ضمن قائمة لمشاهير متورطين في قضية غسيل الأموال، التي أثارت الجدل مؤخرا في الكويت.

وقالت فوز الفهد في مقطع مصور: "طبعا الكل شاف اللي صار أمس وحبيت أطمن الكل، أولا حابة أشكر كل الناس اللي سألوا عني ودقوا علي واطمنوا علي، أنا بخير والأمور كلها بخير، إن شاء الله يا رب هذا فقط إجراء روتيني قانوني، من حق الدولة تحقق معانا فيه وفي أي شي تحس إن فيه شي".

وتابعت: يرغبون في يسألون عنا، يشيّكون علينا، أنا كشخص مستعدة أسويه، وكل شي إن شاء الله نظيف، ونفس ما قاعدة أقول أشكر الكل ورح أرد أقول أنا مقدرة كل شخص دق، دز مسج حاول يكلمني حاول يكلم أشخاص حوليني أهلي".

وتوجهت فوز بالشكر لكل من اهتم بها: "شكرا هذا الموقف بين لي وايد ناس قلبهم علي وبنفس الوقت أنا مرتاحة إني انحطيت بهذا الموقف، صج أنه يضايق لكن مرتاحة في نفس الوقت لأني أبي أخلص وإن شاء الله يا رب بإذن الله داخلة نظيفة وخارجة نظيفة".

وقررت دولة الكويت، السبت، حظر 10 مشاهير من السفر مع التحفظ على أموالهم، وجاءت الإعلامية الشهيرة حليمة بولند على رأس القائمة.

جاء قرار النائب العام في الكويت المستشار ضرار العسعوسي، بعد تضخم أرصدتهم البنكية.

وأمر النائب العام الكويتي، بعد تحقيقات على مدى شهور واستدعاءات لأطراف ذات صلة، بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر، حيث جمدت البنوك أرصدة المشاهير، كما قامت وزارة الداخلية بتعميم أسمائهم على المنافذ البرية والجوية.

ونشرت صحيفة "القبس" الكويتية أسماء المشاهير الـ10 المتهمين بغسل الأموال، وهم: يعقوب بوشهري، فوز الفهد، دانة الطويرش، مشاري بو يابس، حليمة بولند، عبد الوهاب العيسى، فرح الهادي، جمال النجادة، شفاء الخراز، مريم رضا.

ومن المقرر أن يتم ضبط وإحضار المتهمين بعد ذلك، وربما يكون هؤلاء المشاهير دفعة أولى حيث ستقدم أسماء جديدة في الأيام المقبلة، نظرا للنهج الجديد في محاسبة كل متورط وعدم استثناء أحد، وفقا لموقع صحيفة "القبس" الكويتية.