حكم نهائي بإلغاء حبس أحمد الفيشاوي في قضية نفقة ابنته

أصدرت محكمة مصرية حكما نهائيا بإلغاء حبس الفنان المصري أحمد الفيشاوي، في قضية نفقة ابنته لينا، وذلك بعدما تم قبول الاستئناف المقدم من جانب الممثل القانوني للفنان المصري.

ووفقا لصحيفة "مصر اليوم" المحلية، فإن دفاع الفنان المصري، أكد أن الاستئناف تم قبوله شكلًا، وفي الموضوع تم إلغاء الحكم المستأنف فيه، وقضي ببراءة أحمد الفيشاوي من الاتهام الموجه إليه.

وقررت محكمة جنح الدقي في محافظة الجيزة، غرب القاهرة، قبول معارضة الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته، شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد حبسه سنة.

يذكر أن محكمة جنح الدقي أصدرت حكما، في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، بالسجن لمدة سنة على الفنان أحمد الفيشاوي.

كما ألزمته بدفع كفالة قدرها 2000 جنيه، بالإضافة إلى غرامة 500 جنيه ودفع 20001 جنيه تعويضا و50 جنيها مصاريف المحاماة، وذلك بسبب امتناعه عن تنفيذ دفع نفقات وأجور ابنته لينا الفيشاوي في الدعوى المقامة من محاميها شعبان سعيد.