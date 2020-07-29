إقامة معرض الإلكترونيات المتطورة الأمريكي في العام المقبل افتراضيا

أعلن منظّمو معرض الإلكترونيات المتطورة "CES"، أهم ملتقى للقطاع الإلكتروني والتكنولوجي في الولايات المتحدة، أن نسخة 2021 ستقام افتراضياً، ما اعتُبِرَ مؤشراً على تشديد أطول لإجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد.

وقالت جمعية التكنولوجيا الاستهلاكية: "من غير الممكن جمع عشرات الآلاف بطريقة آمنة في لاس فيغاس في مطلع يناير/ كانون الثاني 2021، ليلتقوا وجهاً لوجه" في اجتماعات عمل، بسبب "تزايد المخاوف العالمية من تفشي فيروس كورونا المستجد"، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للجمعية.

ويشكّل هذا المعرض فرصة سنوية لآلاف الشركات لعرض جديدها من المنتجات والابتكارات، وكانت الجمعية المنظّمة لا تزال حتى يونيو/ حزيران الماضي، تعتزم تنظيم نسخة 2021 حضورياً، لكنّ الارتفاع الجديد في أعداد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة دفع المنظّمين إلى إعادة النظر في خططهم.

وأدت تدابير الحجر والقيود على التنقل إلى إلغاء عدد كبير من المعارض في العالم أو تأجيلها، وسيلغى معرض جنيف للسيارات الذي يستقطب سنوياً نحو 600 ألف زائر، للعام الثاني على التوالي، في حين يقام معرض التقنيات الجديدة في برلين في سبتمبر/ أيلول المقبل بعدد محدود جداً من الحضور.