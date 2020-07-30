بالفيديو... طرد امرأة من على متن طائرة لأنها رفضت ارتداء الكمامة

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة "يوتيوب" مقطع فيديو لعملية طرد امرأة من على متن طائرة ركاب، وذلك بسبب رفضها ارتداء الكمامة الطبية.

وأظهر الفيديو المنشور عملية طرد امرأة من على متن طائرة تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" الأمريكية، وذلك بعد رفضها ارتداء الكمامة أو أي غطاء للوجه مخالفةً بذلك الإرشادات التي تفرضها شركات الطيران للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واعتبرت الراكبة المطرودة من على متن رحلة المتجهة من أوهايو إلى نورث كارولينا، أنها لم ترتدِ الكمامة بسبب حالة طبية، إلا أن طاقم الطائرة طلب منها ارتداءها لحماية نفسها والآخرين فدخلت في جدال معهم.

وبعد أن طلب منها مغادرة المقصورة بدأ المسافرون بالتصفيق والتهليل لحظة خروجها تقديراً لقرار طاقم الرحلة.