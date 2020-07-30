خبير يحذر من استخدام أجهزة مزودة بميكروفون

حذر خبير أمن المعلومات، ألكسندر روغوزين، من استخدام الأجهزة الذكية المزودة بميكرفون، مشيرا إلى الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها صاحبها.

وقال الخبير لصحيفة "برايم"، إنه في حال تعرض الجهاز لفيروس ما، سيتمكن المجرم من الوصول إلى جميع التسجيلات الصوتية وإرسالها إلى طرف ثالث.

وأضاف "ويمكن للمجرمين أن يحصلوا على كلمات المرور أو تسجيلات صوتية سرية أو متعلقة بالعمل"، مشيرا إلى أن الشركات المصنعة لهذه الأجهزة تضمن عدم وصول التسجيلات إلى أطراف ثالثة.

وفي الوقت نفسه، يمكن لأي جهاز مزود بميكروفون، أن يسجل الأصوات (بعلم الشخص، وفي بعض الأحيان بغير علمه)، وفي حال حصل القراصنة على وصول إلى هذا الجهاز، سيتم إرسال جميع المعلومات إلى خادم آخر، وسيتم استخدامها بطرق مختلفة منها الإعلانات المستهدفة.

ووفقا للخبير، فإنه يمكن معرفة إذا ما كان الجهاز مخترقا أم لا، عبر متابعة استهلاك البطارية، حيث أن البرامج الضارة تحتاج إلى طاقة كبيرة كونها تعمل في الخلفية وحتى لو كان الهاتف مغلقا.

ونصح الخبير بتحديث الأجهزة بشكل دوري، حيث يؤدي ذلك إلى حذف البرامج الضارة وسد الثغرات الممكنة، بالإضافة إلى عدم تحميل تطبيقات من خارج المتاجر الرسمية.