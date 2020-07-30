عالم يكشف الأعراض الأولى لتطور مرض السرطان

وقال خلال مقابلة مع موقع "حجج وحقائق" إن القروح التي لا تشفى بسهولة، والتغيرات في إيقاع الأمعاء، والتبول اللاإرادي، تشير إلى وجوب زيارة الطبيب مباشرة.

بالإضافة إلى ذلك، نصح العالم بالاهتمام بشكل كبير عند ظهور ندبات أو تورومات في الجسم، وكذلك التغيرات في مظهر الشامات أو الثآليل.

وأضاف فيرتكين أن الأعراض الأخرى تشمل عسر الهضم وسعال مستمر وبحة في الصوت وصعوبة في البلع.

ووفقا للأخصائي، فإن المرضى الذي اكتشفوا السرطان في مراحل مبكرة، لديهم فرصة أكبر بكثير للبقاء على قيد الحياة، ونصح بعدم الخوف من زيارة الأطباء في حال وجود أحد الأعراض السابقة.