شرطي يعيد طفلة غرقت إلى الحياة... فيديو

تمكن شرطي بولاية فلوريدا الأمريكية، من إعادة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات إلى الحياة بعد غرقها في المسبح الخاص بمنزل جدها.

وبحسب ما نشرته صحيفة "بنساكولا جورنال" الأمريكية، تلقت إدارة شرطة بنساكولا بلاغا عن غرق طفلة في مسبح بأحد المنازل.

وعلى الفور تحرك الضابط كايل سكيبر إلى المكان ووجد جدة الفتاة تحاول إنعاشها، ليلتقط الفتاة ويضغط على صدرها ثم قلبها وسرعان ما بدأت الفتاة تتنفس وعادت إلى الحياة.

يقول الضابط سكيبر: "لأكون صريحا، كان أول ما فكرت فيه هو أننا لن نتمكن من إنقاذ الفتاة، لقد تحول لون أطرافها إلى اللون الأزرق، اعتقدت أنها قد فارقت الحياة".

وأتم "كانت معجزة بالنسبة لي عندما رأيتها تتنفس لم أكن أتوقع أن تتعافى، لا يمكنني تخيل حادثة مشابهة تحدث لأحد أطفالي".