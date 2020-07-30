أخصائي تغذية يكشف سر طول العمر في منطقة القوقاز الروسية

كشف أخصائي التغذية، أندريه بوبروفسكي، عبر أثير راديو "سبوتنيك"، سر طول العمر في القوقاز.

وقال بوبروفسكي إن المشاوي تعد طبقا رئيسيا في منطقة القوقاز، حيث يقطع السكان المحليون لحم الضأن إلى قطع صغيرة ويقومون بشوائها على الفحم، مشيرا إلى أن هذا الطبق يحتوي على دهون غير مشبعة صحية ولها أهمية أساسية على صحة الإنسان.

وأضاف "سر طول العمر القوقازي يكمن في اللحم. ومن الواضح أن الهواء نظيف في تلك المناطق، بالإضافة إلى الماء العذب والخضراوات والفاكهة الطبيعية".

وأشار إلى أنه وفق الدراسات الحديثة، فإن تكوين الدهون يلعب دورا رئيسيا في طول العمر، حيث أن الدهون غير المشبعة في الأسماك واللحوم مهمة جدا لصحة الإنسان.

ووفقا للأخصائي، فإن المشاوي القوقازية تختلف عما يتم تناوله في مختلف أنحاء روسيا، مضيفا أن الاختيار الصحيح للحم يمكن أن يحدد فيما سيسبب الضرر أو الفائدة للشخص.

وتابع قائلا "الحقيقة أنه في القوقاز لا يتم دبح الخراف الكبيرة ليتم تناولها كمشاوي، حيث يتم استخدام الخراف الصغيرة (الضأن) لهذه الأغراض".

وأشار إلى أن تكوين الدهون يختلف بين الكبش البالغ عن الصغير في كمية الدهون المشبعة، بينما المشاوي من لحم الخنزير ليست الأكثر فائدة من وجهة نظر تكوين الدهون.

وأردف أن الاختيار الصحيح للحوم هو نصف الطريق، بينما التحضير والتناول الصحيح هو النصف الآخر.

واستطرد قائلا "شواء اللحوم هو من أفضل الخيارات لطهي الطعام، على عكس الطرق الأخرى (القلي أو السلق)، حيث أن الشواء يساعد على إزالة الدهون الزائدة. بينما يمتص اللحم هذه الدهون عند قلي اللحوم في المقلاة.

واختتم قائلا إنه يجب على الشخص تناول الخضار إلى جانب اللحوم وبنفس الكمية، لكي يحصل على أفضل نتيجة منها.