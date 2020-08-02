خبير يكشف أهمية وضع شاشة الهاتف للأسفل

كشف ألكسندر تيموفيف، الأستاذ المساعد في قسم المعلوماتية في جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، اليوم الأحد، عن طريقة تمديد عمر الهواتف الذكية.

وقال تيموفيف في إحدى مقابلاته :"يمكن تمديد عمر الهاتف من خلال وضعه والشاشة للأسفل، فهذا يقلل من كمية الخدوش على الكاميرات البارزة كما يخفف من سخونة الشاشة".

وأضاف قائلا:"كقاعدة عامة، عند شراء هاتف جديد، يجب شراء الزجاج الواقي".

وفيما يتعلق بإطالة عمر البطارية قال الخبير:"درجات الحرارة المرتفعة تُقلل من عمر البطارية مع مرور الوقت. لذلك يجب إبقاء الهاتف بعيدًا عن أشعة الشمس القوية، وفتحات النوافذ، لمنع ارتفاع درجة حرارة الجهاز الذي يتسبب في تقليل كفاءة البطارية بمرور الوقت".