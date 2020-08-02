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    كيف تشفر خدمة "الواى فاى" ضد السرقة والاختراق؟

    © Sputnik . Ramil Sitdikov
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    تعمل أجهزة توجيه موجات الإنترنت "الراوتر" بشكل تلقائي على البث العلني لمعرف مجموعة الخدمات أو ما يعرف بـ"إس إس آي دي"، ما يساعد المتسللين على اختراق حواجز الأمان والوصول للشبكة بسهولة.

    وبحسب موقع "تيكنيك هاو" إذا كان المستخدم يشغل شبكة لاسلكية تظهر الاسم الخاص بها، فإن مستوى الأمان لديه "صفر"، ومن الأفضل إخفاء "إس إس آي دي" الشبكات اللاسلكية على أجهزة التوجيه لمنع رؤيتها من قبل أشخاص آخرين.

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    تختلف الخيارات قليلاً لكل جهاز توجيه، ولكن  نفس الشيء تقريبًا يمكن تطبيقه على معظم الأجهزة، يحتاج المستخدم فقط إلى الحصول على نظرة عامة لإكمال هذا الإجراء بسهولة.

    ما هو "إس إس آي دي"؟

    قد لا يعرف بعض الناس ما هو "SSID" المشار إليه هنا. في الحقيقة الأمر بسيط للغاية، يشير هذا المصطلح إلى اسم شبكة "واي فاي" التي يحتاج المستخدم إلى الاتصال بها لتصفح الإنترنت.

    يتم بث معرف مجموعة الخدمات مطالبًا بكلمة مرور في أغلب الحالات، وهذا يعني أنه يجب على المستخدم إدخال كلمة المرور للاتصال بالجهاز.

    هل استخدام الشبكات المخفية آمن أم لا؟

    يحذر نظام تشغيل الجوالات "آي أو إس" المستخدمين إذا اتصلوا بأي شبكة مخفية، حيث قد يؤدي ذلك إلى كشف المعلومات المرئية الشخصية، ويُنصح دائمًا باستخدام أداوات الأمان للأجهزة.

    هناك بعض التطبيقات المتاحة التي تقوم بفحص الشبكة وإخفائها في بضع ثوانٍ. أيضًا، لا يؤدي تعطيل البث إلى إيقاف تشغيل الشبكة، فهذا يخفيها عن الجيران فقط، ولكن القليل من الماسحات يمكنها الكشف عنها بسهولة.

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    لذلك يُوصى باستخدام كلمة مرور "WPA2 Security" للـ"إس إس آي دي". "دبليو بي إيه 2" هو أداة الأمان القياسية مع لنظام ألفا الرقمي.

    خطوات الإخفاء:

    1- في البداية، فتح متصفح الويب الخاص والذهاب إلى عنوان "192.168.0.1" للانتقال إلى صفحة تسجيل الدخول.

    ملحوظة: عادة ما تكون كلمة المرور واسم المستخدم هما "admin".

    ملحوظة أخرى:

    بالنسبة لبعض أجهزة التوجيه يختلف عنوان "آي بي"، وربما يكون "192.168.1" أو "192.168.2.1"، لذا من الضروري معرفة العنوان الصحيح أولًا.

    2- تسجيل الدخول وفتح الخيار اللاسلكي من صفحة إعدادات الموجه.

    3- بعد ذلك، يجب فتح الإعدادات اللاسلكية لجهاز التوجيه والضغط على "تعطيل" لإخفاء "إس إس آي دي" الخاص بالشبكة.

    4- بعد حفظ الإعدادات، سيظهر أن المستخدم غير متصل. ما عليه سوى توصيله يدويًا مرة أخرى باستخدام الاسم وكلمة المرور.

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    © REUTERS / Charles Platiau
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    كيفية الاتصال بالشبكة المخفية على الكمبيوتر:

    بعد إخفاء اسم جهاز التوجيه، لن يتمكن المستخدم من معرفة شبكة الإنترنت الخاصة به في القائمة المفتوحة.

    1- في البداية، ينتقل إلى "لوحة التحكم" وينقر على الشبكة والإنترنت.

    2- ثم النقر فوق "مركز الشبكة والمشاركة"، بعد ذلك ينقر على إدارة "الشبكات اللاسلكية".

    3- بعد ذلك، ستظهر نافذة جديدة مع خيار "إضافة"، وهو الاختيار المطلوب.

    4- ثم يختار "إنشاء ملف تعريف شبكة يدويًا".

    5- يتم إدخال "إس إس آي دي" الخاص بالشبكة، ونوع أداة الأمان، وكلمة المرور (إن وجد)، ثم الضغط على زر "التالي".

    بعد الضغط على "التالي"، سيصبح الجهاز متصلًا بالشبكة المستهدفة، ولن يتم إخفاء اسمها من القائمة ما لم يختار هو حذفها.

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    راوتر, شبكة إنترنت, وايفاي, واي فاي
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