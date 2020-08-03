الأطباء في صدمة... 190 حبة مغناطيس متجمعة داخل معدة طفلة... صور وفيديو

أظهرت صور الأشعة السينية الملتقطة لبطن طفلة صغيرة عانت من آلام حادة في البطن وجود 190 حبة مغناطيس في بظنها.

وأصيبت طفلة بعمر 5 أعوام بآلام حادة في البطن والمعدة بعد ابتلاعها لـ 190 حبة مغناطيس قبل أشهر تقريبا من إسعافها إلى المستشفى.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بقيت كرات المغناطيس عالقة داخل معدة الطفلة لمدة شهرين قبل أن يأخذها والداها إلى المستشفى لفحصها.

Shocking X-ray image shows five-year-old girl's stomach stuffed with 190 magnetic beads https://t.co/YNmMljIvqm pic.twitter.com/3V0p6XCdln — Siglov Freudivan (@DerangedRadio) July 31, 2020

وصُدم الطاقم الطبي عند اكتشاف الخرزات الصغيرة المجمعة داخل جسم الفتاة الصغيرة أثناء إجراء فحص الأشعة السينية.

وتم الكشف عن الحادث عندما اصطحب الوالدان ابنتهم الصغيرة مؤخرا لطلب الرعاية الطبية في مستشفى "جينان" للأطفال في اليابان.

ونوه الوالدان إلى أن ابنتهم ابتلعت حوالي 50 كرة مغناطيس (تتواجد في لعبة مخصصة للأطفال)، لكنهم ظنوا أن هذه الكرات ستخرج بشكل طبيعي من البطن، بحسب تقرير المستشفى.

وخضعت الطفلة لعملية جراحية استمرت لساعتين، تم خلالها إخراج 190 حبة مغناطيس من معدة وأمعاء الطفلة كانت قد تجمعت مع بعضها البعض.