إعداده استغرق 70 ساعة... بيونسيه بفستان من تصميم سعودي

وأطلت بيونسيه بفستان من ريش أسود من تصميم مصمم الأزياء السعودي، محمد آشي، مالك دار أزياء "آشي ستوديو"، ومقرها في العاصمة اللبنانية بيروت.
وكشفت دار أزياء "آشي ستوديو" عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" أنها تشرفت بتصميم الفستان المصنوع يدويا، والذي استغرق إعداده 70 ساعة.
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@beyonce‘s Black Is King film is an ode to the Black Lives Matter movement, advocating and supporting black lives and women. Mr.Ashi was honored to create this elaborate hand-made embroidered piece which took 70 hours of work that was featured in the Black is King film released by Disney and directed by Beyonce yesterday in the states. The look incorporated exotic bird feathers, placed one by one on the bodice for this film that has a powerful impact in the world. #AshiStudio #Beyonce #BlackIsKing Styled by: @Zerinaakers Assisted by: @rrrffb
وأدت بيونسبه أغنية "My Power" التي ارتدت فيها الفستان ضمن أحداث فيلم "بلاك إذ كينج"، الذي تولت إخراجه المطربة الحائزة على جوائز "غرامي" الموسيقية.
وكانت بيونسيه طرحت، الجمعة 31 يوليو/تموز الماضي، ألبوما مصورا جديدا بعنوان "بلاك إذ كينج" (الأسود ملك)، الذي يعيد رسم قصة فيلم "لاين كينج" (الأسد الملك) بالاستعانة ببشر.
وقالت إن الألبوم يهدف "لتغيير المفهوم العالمي لكلمة أسود"، بحسب وكالة "رويترز".
ويأتي طرح الألبوم، الجمعة، عقب زيادة في احتجاجات بأنحاء العالم ضد التمييز العنصري جرى تنظيمها بعد مقتل رجال ونساء سود على أيدي الشرطة الأمريكية.
ووصفت مجلة "فاريتي" العمل الجديد بأنه "تذكرة تنبض بالحياة لقوة وعظمة السود هنا في أمريكا وأيضا في أفريقيا".
يشار إلى أنه بدأ العمل في إنتاج الألبوم، العام الماضي، ويعرض مقاطع مصورة تحتفل بالبحث عن هوية وجمال السود في العصور القديمة والمعاصرة.
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