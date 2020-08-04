إعداده استغرق 70 ساعة... بيونسيه بفستان من تصميم سعودي

اختارت المطربة الأمريكية، بيونسيه، أن تطل في أحدث أغنياتها "My Power" بفستان من تصميم أياد سعودية.

وأطلت بيونسيه بفستان من ريش أسود من تصميم مصمم الأزياء السعودي، محمد آشي، مالك دار أزياء "آشي ستوديو"، ومقرها في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكشفت دار أزياء "آشي ستوديو" عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" أنها تشرفت بتصميم الفستان المصنوع يدويا، والذي استغرق إعداده 70 ساعة.

وأدت بيونسبه أغنية "My Power" التي ارتدت فيها الفستان ضمن أحداث فيلم "بلاك إذ كينج"، الذي تولت إخراجه المطربة الحائزة على جوائز "غرامي" الموسيقية.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تستعين بيونسيه فيها بدار أزياء "آشي ستوديو" السعودية، إذ سبق لها وأن تعاونت معها في عام 2018، عندما ارتدت فستان فوشيا في مهرجان "غلوبال سيتيزن: مانديلا"، الذي أقيم في يوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.

وكانت بيونسيه طرحت، الجمعة 31 يوليو/تموز الماضي، ألبوما مصورا جديدا بعنوان "بلاك إذ كينج" (الأسود ملك)، الذي يعيد رسم قصة فيلم "لاين كينج" (الأسد الملك) بالاستعانة ببشر.

وقالت إن الألبوم يهدف "لتغيير المفهوم العالمي لكلمة أسود"، بحسب وكالة "رويترز".

ويأتي طرح الألبوم، الجمعة، عقب زيادة في احتجاجات بأنحاء العالم ضد التمييز العنصري جرى تنظيمها بعد مقتل رجال ونساء سود على أيدي الشرطة الأمريكية.

ووصفت مجلة "فاريتي" العمل الجديد بأنه "تذكرة تنبض بالحياة لقوة وعظمة السود هنا في أمريكا وأيضا في أفريقيا".

يشار إلى أنه بدأ العمل في إنتاج الألبوم، العام الماضي، ويعرض مقاطع مصورة تحتفل بالبحث عن هوية وجمال السود في العصور القديمة والمعاصرة.