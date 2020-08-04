"شاومي" تنشر قائمة بهواتفها المدعومة بـ "أندرويد 11"

ووفقا للبيانات الرسمية التي نشرتها الشركة الصينية الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية، بأسعار منافسة واقتصادية، فإن التحديث الجديد لبرنامج التشغيل "أندرويد 11" لن يدعم على جميع إصدارات الأجهزة الذكية المصنعة من قبل الشركة.

ووفقا للبيانات الرسمية سيتمكن مالكو الهواتف الذكية من الإصدارات التالية تحميل وتشغيل نظام "أندرويد 11"، بشكل طبيعي في أجهزتهم، بحسب موقع "بي جي أر"، وهي:

جميع الإصدارات التالية من شاومي "Poco X2" و"F2 Pro" و"M2 Pro" و"C3" و"Black Shark 3" و"3 Pro" و"2 Pro" و"3S".

وسيتمكن حملة الهواتف التالية أيضا من استخدام "أندرويد"، وهي: "Redmi K20" و "K30" و"K30 5G" و"K30 Pro" و"K30i 5G" و"9 A" و"9 C" و"Redmi 9" و"Note 9S" و"Note 9 Pro" و"Note 9 Pro Max" و"Note 9" و"Redmi 19X" (5G و Pro) و"Xiaomi Mi 9T" و"Mi 9t Pro" و"Mi 10" و"Mi 10 Pro" و"Mi 10 Lite" (بما في ذلك إصدار 5G) و"Mi 10 Youth Edition " و"Mi 10 Lite Zoom" و"Mi Note 10" و"Mi Note 10 Pro" و"Mi None 10 Lite" و"Mi CC9 Pro" وكذلك "Mi 9" و"Mi 9 Pro" و"Mi 9 Pro 5G" و"CC9" و"Mi 9 Lite" و"Mi A3".