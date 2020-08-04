مختبر ينتج أشجار "النخيل الإسرائيلي" ويرسلها إلى مختلف دول العالم... صور

تقوم المختبرات الإسرائيلية بإنتاج شتلات من أشجار النخيل وإرسالها إلى ناميبيا، ليتم نقلها لاحقا إلى مختلف دول العالم.

نشرت صفحة "إسرائيل بالعربي"، في تغريدة لها على "تويتر" صورا تظهر شتلات النخيل المزروعة في المختبرات الإسرائيلية قبل إرسالها إلى ناميبيا وزراعتها.

بالصور.. أشجار النخيل الإسرائيلية - من المختبر إلى صحراء ناميبيا



في مختبر إسرائيلي يتم إنشاء كل شتلة نتيجة لأخذ الأنسجة من أشجار النخيل الموجودة في الطبيعة. يتم نقل هذه الشتلات إلى دول مختلفة في العالم. وزرعت آلاف من أشجار النخيل الإسرائيلية من هذا نوع في ناميبيا مؤخرا pic.twitter.com/3Bcorr8tEU — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 4, 2020

وجاء في التغريدة: "بالصور.. أشجار النخيل الإسرائيلية - من المختبر إلى صحراء ناميبيا"، وأضافت: "في مختبر إسرائيلي يتم إنشاء كل شتلة نتيجة لأخذ الأنسجة من أشجار النخيل الموجودة في الطبيعة، يتم نقل هذه الشتلات إلى دول مختلفة في العالم".

وأشارت الصفحة إلى أنه تم زراعة "آلاف من أشجار النخيل الإسرائيلية من هذا نوع في ناميبيا مؤخرا".

وبحسب موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية، طورت وزارة الزراعة، عام 2019، صنفا جديدا يؤخّر نبت النخيل ويحدّد ارتفاع هذه الأشجار لكي يكون بالإمكان جني معظم ثماره.