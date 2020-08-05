مومباي تضع صورة سيدة على إشارات المرور

ويقطن مومباي نحو 12 مليون نسمة، وتغير الإشارات الضوئية يأتي ضمن مشروع للتوعية بالمساواة بين الجنسين، في إطار مبادرة حكومية تعرف باسم "العمود الفقري للثقافة".

ويترأس آديتيا ثاكيراي، وزير السياحة في ولاية ماهارشترا، التي تقع فيها مدينة مومباي، المبادرة.

If you’ve passed by Dadar, you’d see something that will make you feel proud. @mybmcWardGN is ensuring gender equality with a simple idea- the signals now have women too! pic.twitter.com/8X0vJR8hvQ — Aaditya Thackeray (@AUThackeray) August 1, 2020

​وفي اللوحات الجديد تظهر سيدة ترتدي فستانا، بعد أن كان شكل رجل يظهر عند إنارة الضوء الأخضر والأحمر.

ومن جانبها نشر آديتيا ثاكيراي، صورة من الإشارات الجديدة وعلق عليها: "لو مررت مرة بدادار، فسترى شيئا يشعرك بالفخر"، في إشارة منه إلى الحي الذي يقع في مركز المدينة.

وأضاف الوزير: "الإدارة المحلية تؤكد على المساواة بين الجنسين بفكرة بسيطة، الإشارات الآن عليها صورة سيدة".