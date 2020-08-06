بتهمة القتل... الحكم بالسجن 3 سنوات على ملكة جمال الأرجنتين السابقة ‎

أصدرت محكمة أرجنتينية حكما بسجن ملكة جمال الأرجنتين السابقة، روسيو سانتا كروز، مدة ثلاث سنوات بتهمة قتل رجل وهي في حالة سُكر.

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار"، فقد تم توجيه اتهام لكروز البالغة من العمر 35 عامًا، التي مثّلت الأرجنتين في مسابقة ملكة الجمال في عامي 2004، و2005، بقتل الرجل رامون كابريرا البالغ من العمر 53 عاما وهو يقود دراجته في أحد شوارع مدينة بوساداس في يناير عام 2016.

وأضافت الصحيفة أن ملكة الجمال كانت متجهة إلى المنزل عندما صادفت كابريرا على دراجته النارية فصدمته ولم تتوقف، واستمرت حتى وصلت إلى منزلها وتركت سيارتها خارج مدخلها الأمامي ودخلت.

وتعرف الشهود رسميًا على كروز، وذهبت السلطات إلى منزلها وعثرت على السيارة في الخارج، والتي ظهرت عليها علامات تلف في الجبهة.

وبعد إجراء التحاليل، اتضح أنها كانت في حالة سكر، إذ بلغت نسبة الكحول في دمها 0.88 غرام، وهو ما يزيد عن الحد القانوني البالغ 0.05٪ في الأرجنتين.