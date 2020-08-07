أب ينقذ ابنته من قبضة تمساح ضخم... فيديو

قبض أب على تمساح طوله 3.5 متر تقريبا بعد أن كان على مسافة قصيرة من ابنته البالغة من العمر 4 أعوام، في ولاية تكساس الأمريكية.

وكانت براندالين ابنة أندرو تصطاد السمك في حوض خلف المنزل مع جليسة الأطفال عندما وقع الحادث.

قال أندرو إنه توجه للخارج ليودع ابنته قبل الذهاب إلى العمل عندما رأى رأس التمساح بالقرب من الحوض.

Woah! Dad saves the day!



A 4-year-old was with her brother and babysitter by a canal behind the children's home. Their father spotted a huge alligator peeking out of the water heading toward them so he jumped into action. pic.twitter.com/U1Q4FWQoBb — Symone Woolridge (@SymoneTV) August 6, 2020

وأسرع أندرو لنقل ابنته من فوق السياج إلى داخل حديقة المنزل بالإضافة إلى جليسة الأطفال التي عادت عن طريق البوابة.

واختفى التمساح بعد ذلك لمدة 15 دقيقة ثم رفع رأسه مرة أخرى عند اقتراب الطفلة من الحوض مجددا.

واتصل أندرو بمحترفين الذين ساعدوه بإخراج ونقل التمساح إلى مكان آخر، حيث أكدوا أن طول التمساح وصل إلى أكثر من ثلاثة أمتار وبلغ وزنه 217 كغ تقريبا.