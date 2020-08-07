قط الخارجية البريطانية يتقاعد وينتقل لحياة هادئة في الريف

أعلن قط وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، أنه سيتقاعد ويغادر مقر عمله، لينتقل إلى حياة هادئة في الريف.

القط الذي عمل طيلة أربعة أعوام ونصف العام في مقر وزارة الخارجية البريطانية، ممارسا مهامه في اصطياد الفئران سيتقاعد ويغادر مقره اللندني إلى الريف حيث سيعيش هناك.

وكتب القط، ذو اللونين الأبيض والأسود، على حسابه الرسمي على تويتر، الذي يتابعه أكثر من 100 ألف شخص، أنه يريد قضاء المزيد من الوقت في الاسترخاء بعيدا عن الأضواء.

​وكتب إلى سايمون مكدونالد، كبير موظفي وزارة الخارجية: "استمتعت بتسلق الأشجار والتنزه في الحقول حول منزلي الجديد في الريف... سأفتقد سماع خطوات أقدام سفير ما والجري إلى مخبأي لمشاهدة من يكون".

وعلى الرغم من تقاعده، فإنه لن يحدث تغيير كبير في فريق القطط المسؤول عن مطاردة الفئران في الحكومة البريطانية إذ سيظل لاري، قط مقر الحكومة الرئيسي في داونينغ ستريت وغلادستون الموجود في وزارة المال يمارسان عملهما كالمعتاد.