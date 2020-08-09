رفعت إسماعيل بعد طول انتظار... "نتفليكس" تستعد لطرح أول مسلسل مصري لها

تستعد شبكة "نتفليكس" لطرح أول مسلسل مصري من أعمالها، في خريف 2020.

ونشرت شبكة نتفليكس، عبر حسابها في "تويتر"، مجموعة من الصور لمشاهد من المسلسل "ما وراء الطبيعة"، وكتبت: "نقدم لكم من بعد انتظار الصور الأولى لـ د. رفعت إسماعيل في الأربعينيات من عمره (أحمد أمين) وحبيبته ماجي ماكيلوب (رزان جمّال) من أول مسلسل مصري من أعمال نتفليكس الأصلية، ما وراء الطبيعة، والذي سيعرض في خريف 2020.".

المسلسل يخوض بطولته الفنان المصري أحمد أمين، ويقدم شخصية الدكتور رفعت إسماعيل، أحد الأبطال المفضلين لدى قراء سلسلة "ما وراء الطبيعة" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

أصلع كحوض لأسماك الزينة...نحيل كالقلم الرصاص.



نقدم لكم من بعد انتظار الصور الأولى ل د. رفعت إسماعيل في الأربعينيات من عمره (أحمد أمين) وحبيبته ماجي ماكيلوب (رزان جمّال) من أول مسلسل مصري من أعمال نتفليكس الأصلية، ما وراء الطبيعة، والذي سيعرض في خريف 2020. pic.twitter.com/lqAWv0981E — Netflix MENA (@NetflixMENA) August 8, 2020

وقال الفنان أحمد أمين، عبر "تويتر": إن "د. رفعت إسماعيل صديق حقيقي لجيل كامل.. 81 كتابًا ياما خلصنا عليهم المصروف.. وعشنا أيام مشتاقين لحدوتة جديدة.. وتلف الأيام وأقدم دور أسطورة العراب الدكتور أحمد خالد توفيق الله يرحمه.. يارب أكون قدرت أشيل المسؤولية دي كما ينبغي".

٨ أغسطس.. ذكرى وفاة د. رفعت اسماعيل.. صديق حقيقي لجيل كامل.. ٨١ كتاب ياما خلصنا عليهم المصروف.. وعشنا ايام مشتاقين لحدوتة جديدة.. وتلف الأيام واقدم دور أسطورة العراب الدكتور أحمد خالد توفيق الله يرحمه.. يارب أكون قدرت اشيل المسؤولية دي كما ينبغي#ما_وراء_الطبيعة#رفعت_اسماعيل pic.twitter.com/kNPOvCtSSz — Ahmed Amin (@AhmedAmin) August 8, 2020

وفي مايو/ أيار 2019، أعلنت "نتفلكس" عن بدء إنتاج المسلسل للمرة الأولى، بعد عام من وفاة الكاتب أحمد خالد توفيق (2 أبريل/ نيسان 2018) عن عمر يناهز 56 عامًا، مُثيرًا وقتها حالة جارفة من الحزن تجاه رحيله.