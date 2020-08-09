مرسيدس تطلق الفئة "إس" الجديدة بتحسينات خارقة... فيديو

وأوضحت الشركة الألمانية أنه بالإضافة إلى نظام التعليق الهوائي القياسي، فإن الفئة S تأتي أيضاً مجهزة بتعليق نشط مطور بشكل إضافي مع تقنية 48 فولت، بحسب ما ذكر موقع "motor1".

وهذا لا يساعد على تعويض الميل في الانعطافات فحسب، بل يرفع السيارة أيضاً بثمانية سنتيمترات في غضون جزء من الثانية قبيل حدوث اصطدام جانبي، وبالتالي يمكن أن يوجه طاقة التصادم إلى الجزء الأكثر استقراراً من الهيكل.

وبالتضافر مع ما يصل إلى 16 وسادة هوائية والعديد من أنظمة الحماية الأخرى، تصبح الفئة S الجديدة أكثر سيارات الصالون أمانا في العالم.

كما تضع السيارة معايير جديدة فيما يتعلق بالراحة، حيث إنها تقدم مقاعد للتدليك في الخلف، بالإضافة إلى مساحة أفضل، مع وظيفة تدفئة لمنطقة الرقبة بمقعد الراكب الأمامي. ومن السمات الأخرى المميزة لسيارة الفئة S الجديدة تحسين التوجيه على المحور الخلفي، وهو ما يقدم مزيداً من التحكم في المنعطفات والدوران.

وتظهر السيارة الجديدة بطول 15ر5 متر في الموديل القياسي، بينما يصل طولها إلى 25ر5 متر في الموديل الطويل. وتتمتع الفئة S الجديدة بمعدلات استهلاك أقل بفضل التصميم الانسيابي والمحركات الجديدة، والاعتماد على تقنيات الدفع الهجين المعتدل، فضلاً عن أن نسخة الدفع الهجين Plug-In تصل إلى مدى السير الكهربائي 100 كلم.