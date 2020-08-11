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    الأكل الصحي، إنقاص الوزن، الأكل الدسم، زيادة الوزن، رياضة

    طرق طبيعية تخلصك من الكرش بدون "ريجيم"

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    يمكن التخلص من دهون البطن "الكرش"، عن طريق إجراء تغييرات بسيطة في نمط حياتك، ومن دون الخضوع لبرنامج غذائي "ريجيم" صارم ومرهق.

    وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن تلك التغييرات البسيطة في نمط الحياة، يمكن أن يؤثر بصورة واضحة ومباشرة على دهون البطن تحديدا.

    وجاءت تلك الطرق على النحو التالي:

    تأثير كيلوغرام واحد من دهون الكرش على حياة الشخص
    © Sputnik .
    مخاطر صحية يمكن أن تصيبك بسبب حفاظك على "الكرش"

    1- اختر الأطعمة النباتية:

    تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا يتكون من الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة.

    اختر مصادر البروتين الخالية من الدهون والكربوهيدرات المعقدة ومنتجات الألبان القليلة الدسم.

    قم بتضمين كميات معتدلة من الدهون الصحية (الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة) الموجودة في الأسماك والمكسرات وبعض الزيوت النباتية وما إلى ذلك.

    تجنب أو قلل من تناول الدهون المشبعة والسكر المضاف والكربوهيدرات المكررة القليلة العناصر الغذائية.

    2- اشرب الماء:

    اشرب الكثير من الماء لزيادة الشبع وتعزيز التمثيل الغذائي، وكلاهما يمكن أن يعزز فقدان الوزن.

    تتجاوز الفوائد الصحية لشرب كمية كافية من الماء التحكم في الوزن، فهي تحسن صحتك بعدة طرق - من تطهير نظامك من السموم إلى علاج الصداع والوقاية منه.

    تأكد من استبدال المشروبات السكرية بالماء للحصول على أفضل النتائج.

    3- تحقق من أحجام الحصص الغذائية:

    يجب أن تضع في اعتبارك أن السعرات الحرارية يمكن أن تتراكم حتى عندما تقوم باختيارات غذائية صحية.

    ومن ثم، فإن ممارسة التحكم في جزء منه له دور حاسم في إنقاص الوزن لأنه حل سريع قد يساعد في منع الإفراط في تناول الطعام. واحدة من أسهل الطرق للتحكم في أحجام الحصص هي ببساطة استخدام أطباق أو أكواب أصغر، مما يقلل من كمية الطعام أو الشراب الذي تتناوله.

    4- تحرك أكثر:

    يجب أن تحاول تضمين قدر جيد من التمارين في روتينك اليومي إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.

    يمكن أن يؤدي عدم الحركة إلى زيادة الوزن بشكل غير صحي ومشكلات صحية خطيرة أخرى.

    قال الخبراء إن الجمع بين التمارين الهوائية وتمارين القوة يمكن أن يساعد الناس على محاربة دهون البطن.

    يُنصح معظم البالغين الأصحاء بممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط الهوائي المعتدل - مثل المشي السريع - أسبوعًا أو النشاط الهوائي القوي (مثل الجري) لمدة 75 دقيقة على الأقل في الأسبوع.

    5- إدارة الإجهاد والتوتر:

    السيطرة على التوتر لا تقل أهمية عن تناول الطعام الصحي والحفاظ على النشاط البدني، إذا كنت ترغب في حرق الدهون بشكل أسرع. يمكن أن يساهم الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الذي تفرزه الغدد الكظرية، في تراكم الدهون الحشوية.

    اتخذ خطوات لتقليل التوتر في حياتك لمنع زيادة الوزن ودهون البطن - تعتبر اليوغا والتنفس العميق والتأمل أساليب ممتازة لإدارة الإجهاد.

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    ريجيم, فقدان الوزن, طرق إنقاص الوزن, إنقاص الوزن
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