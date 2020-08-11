إياد نصار: الإخوان عرضوا أن أقدم شخصية حسن البنا من وجهة نظرهم

قال الفنان الأردني، إياد نصار، إن جماعة "الإخوان المسلمين"، عرضوا عليه تجسيد شخصية حسن البنا من وجهة نظرهم.

وأشار نصار في تصريحات تلفزيونية إلى أنه رفض تجسيد شخصية حسن البنا مجددا بعد مسلسل "الجماعة".

وعن كواليس العرض، قال إياد نصار: "جماعة الإخوان عرضت تجسيد شخصية حسن البنا في مسلسل جديد كانوا يرغبون في إعداده عام 2011، ولكني رفضت عرضهم".

وتابع الفنان الأردني قائلا "رفضت هذا العرض منهم، كانوا يريدون أن يجسدوا حسن البنا من وجهة نظرهم، ولكني رفضت لأني مش واخد توكيل الرجل، والفكرة تقديم هذه الشخصية في أي إطار".

أما عن دوره في مسلسل "الجماعة"، فقال إياد نصار: "الكاتب الكبير وحيد حامد صاحب فكر ولديه فكرة النقاش عن الإسلام السياسي، ولم أتردد من قبول شخصية حسن البنا في مسلسل الجماعة، ولم أشعر بالخوف، لأنه ليس شخصية مقدسة".

وأردف بقوله "حياتي الفنية اختلفت بشكل كبير بعد مسلسل الجماعة".

أما عن فيلم "موسى" الذي اقترب من إنهاء تصويره، فقال عنه: "هذا عمل جريء، فهو يتحدث عن عالم جديد وإنسان آلي، رغم أني لا أقدم دور روبوت".

وتابع بقوله "المخرج بيتر ميمي صاحب تجربة وهو مخرج يحقق قفزات في السينما والدراما المصرية، شعرت لأول مرة أني أقدم فيلما لأبنائي في سن 13 و14 عاما".