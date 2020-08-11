صفقة محاطة بالسرية... ملياردير سعودي يشتري منزل أوناسيس هدية لابنته... صور

اشترى ملياردير سعودي المنزل السابق لعائلة المليارديراليوناني الراحل، أرسطو أوناسيس، في العاصمة البريطانية لندن، كهدية لابنته.

وتمكن الشاري من الاستحواذ على الشقة الفخمة في الطابق الأول في 47 ميدان غرفيسنور، مايفير، مقابل 18 مليون و600 ألف جنيه استرليني، بعدما كان معروضا للبيع مقابل 25 مليون.

يشار إلى هذه الصفقة هي أعلى سعر تحقق لشقة واحدة غير حديثة في مايفير العام الحالي.

واستضاف المنزل بانتظام الملياردير اليوناني وقطب الشحن، أرسطو أوناسيس، وزوجته جاكلين كينيدي أوناسيس، كما أن الشقة كانت ملك شقيقته، أرتميس أوناسيس.

Former London home of the Onassis family where Jackie and her sister attended lavish parties is bought by a Saudi millionaire for £18.6m - £6MILLION under the asking price https://t.co/iykBtQGKhZ — 📰The_News_DIVA📰 (@The_News_DIVA) August 10, 2020

ومن المعروف أيضا أن أخت جاكلين كينيدي الصغرى، والأميرة الأمريكية، لي رادزيويل، ومغنية الأوبرا ماريا كالاس، أقاموا في المنزل نفسه.

ورفض جيريمي جي، العضو المنتدب لشركة "Beauchamp " للعقارات والذي ساعد في إتمام صفقة بيع المنزل الإفصاح عن هوية المشتري من الشرق الأوسط ، وهو ملياردير سعودي اشتراه لابنته، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتبلغ مساحة المنزل الكبير 465.24 متر مربع، ويضم قاعة مدخل رائعة، و5 غرف نوم و4 حمامات داخلية ومطبخا عائليا.

Unknown Saudi billionaire buys famous Onassis family London home for his daughter. The deal is worth £18.6m https://t.co/ROiX3f2Prb — Ahmed Al Omran (@ahmed) August 11, 2020

كما يضم 3 غرف استقبال متجاورة يبلغ إجمالي طولها 63 قدما، وتواجه جميعها الساحة، بالإضافة إلى مكتبة ذات زجاج كامل الارتفاع وأبواب منزلقة تفتح على الشرفة الخاصة.

ويوجد في المنزل أيضا جناح ضيوف رئيسي مع غرفة تبديل ملابس وحمام داخلي، بالإضافة إلى غرفة طعام رسمية، ومكتب، وبار، وغرفة للضيوف وحمام، وغرفة مرافق وغرفة تخزين كبيرة.