بأوامر الأطباء... الفنانة بشرى ممنوعة من الكلام وتتواصل بالواتسآب

التزمت الفنانة المصرية، بشرى، بنصائح الأطباء لها بعدم الكلام نهائيا.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، فقد جاءت نصيحة الأطباء لبشرى بعد إصابتها بالحساسية الموسمية، واستعانت في المقابل بتطبيق التراسل الفوري الشهير "واتسآب" لمباشرة مهامها كرئيس للعمليات وشريك مؤسس بمهرجان الجونة السينمائي مع فريق عمل المهرجان، استعدادا لدورته الرابعة.

يشار إلى أنه في شهر مايو/ أيار، سقطت بشرى أثناء تصوير مشاهد مسلسل "القمر آخر الدنيا"، ما استدعى تدخل الطبيب للوقوف على حالتها الصحية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الطبيب وهو يجري الكشف على بشرى، والتي بدا عليها تعرضها لحالة إجهاد شديدة، ما جعل الطبيب يستنكر استمرارها في التصوير وهي في هذه الحالة المرضية.

وطالب الطبيب الفنانة بعد الكشف عليها أن تتوقف عن التصوير وتحصل على راحة، موضحا أن انخفاض الضغط هو ما أدى لهذه الحالة، مردفا: "إزاي بتصوري وانتي تعبانة كده؟ الدم مش بيوصل للمخ".

وكان مهرجان الجونة السينمائي أعلن مؤخرا عن مشاركة 16 فيلما دوليا في دورته الرابعة، التي تقام في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وسيتم الإعلان عن البرنامج الكامل للدورة الرابعة في نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.