نجم هوليوودي يضع نفسه عاريا في لوحة إعلان مرتفعة... صور وفيديو

أثار نجم استعراض أمريكي جدلا واسعا في البلاد بعد أن علق نفسه عاريا في أحد الإعلانات ما استدعى تدخل رجال الإطفاء.

وأنقذ رجال الإطفاء النجم الأمريكي ستيفين غلوفير، بعد أن بقي معلقا لساعات على لوحة إعلانات قام بتصميمها بهدف الترويج لفيلمه الجديد.

وقام النجم الاستعراضي البالغ من العمر 46 عاما، بتصميم لوحة إعلانية ضخمة بهدف الترويج لفيلمه الجديد "Gnarly" ووضع نفسه عاريا داخل الإعلان في حركة أثارت استغراب المواطنين.

This man rented a billboard and taped himself to it to advertise his new comedy special. He’s currently live on YouTube from up on the billboard.



Steve-O is on another level.

(I’ve seen Gnarly, it’s rad) pic.twitter.com/JOmXOUcFLe — Somber (@thesombergamer) August 13, 2020

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، علق النجم نفسه على اللوحة في أحد شوارع هوليود في صباح الخميس الماضي، لكن السكان أبلغوا فرق الإنقاذ التي أتت إلى موقع المكان لمعاينة المشكلة.

Steve-O is stuck way up on a billboard in Hollywood with duct tape and it somehow isn't even the craziest thing happening in 2020. pic.twitter.com/8AQb6Obb6f — Doge (@IntelDoge) August 13, 2020

وحاول النجم الملقب بـ "ستيفين أو" إقناع الناس المتجمعين أسفل الطريق بأنه بخير ولا يحتاج إلى أي مساعدة على الإطلاق، وأنه في مكان آمن، لكن الناس أبلغوا فرق الإنقاذ عن طريق أحد تطبيقات الموبايل المتخصص بالجرائم بوجود مشكلة في المنطقة.

The fire department is now attempting to remove Steve-O from the billboard - https://t.co/F6enuJR9yG pic.twitter.com/b9UxzqnsTX — Breaking911 (@Breaking911) August 13, 2020

وأتت سيارات الإطفاء مع رجال الإنقاذ إلى المكان وقامت بإرغام النجم على النزول، بعد تحرير جسده عن اللوحة.

steve-o is taped to a billboard in LA and this chopper pilot isn't having it pic.twitter.com/THu4f94qdy — Brennan Murphy (@brenonade) August 13, 2020

وشارك ستيفين صورا على صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: أنا معلق في لوحة إعلانية، أريد التأكيد على أن فريقا متخصصا من المحترفين قام بهذه المهمة.

Technically, Steve-O paid for it so why not 😂. Funny stuff but more importantly I'm more happy that he's maintained his sobriety. 👏 pic.twitter.com/XfmBA7esKt — Jayson Slade (@JSladeShow) August 13, 2020

ويشتهر النجم "ستيفين أو" بمغامراته الغريبة حيث يقوم بتنفيذ بعض الأنشطة أو الحركات الخطيرة وتسجيلها وبثها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالرغم من خطورة الحركات المنفذة إلا أن أعماله تلقى ترحيبا واسعا ومشاهدات كثيرة من قبل المتابعين.