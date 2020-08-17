الممثلة آمبر هيرد تظهر بالحجاب خلال زيارة لجامع السلطان أحمد... صور

نشرت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، مجموعة من الصور على صفحتها الخاصة في موقع "إنستغرام"، وهي مرتدية للحجاب خلال زيارتها لمسجد السلطان أحمد في إسطنبول.

وعلقت هيرد على صورة ظهرت فيها مرتدية حجابا أحمر قائلة "أمضيت اليوم أتجول في سحر مساجد إسطنبول ولا يمكن أن تكون أكثر حباً لهذه المدينة الرائعة".

كما ونشرت صورة أخرى لها أمام مسجد "آيا صوفيا" وابتسامة كبيرة ترتسم على وجهها، وكتبت: "ضحكة العطلة هي شيء خاص".

Посмотреть эту публикацию в Instagram vacation laugh is it’s own thing 🇹🇷 Публикация от Amber Heard (@amberheard) 16 Авг 2020 в 10:20 PDT

هذا وتتواجد الممثلة الأمريكية في تركيا بعد أن أنهت شهادتها في قضية رفعها زوجها السابق "جوني ديب" ضد صحيفة بريطانية وصفته بأنه "ضارب الزوجات".

وبحسب صحيفة Hurriyet التركية، فإن النجمة الأمريكية جاءت في زيارة إلى بودروم التركية ومن ثم إلى إسطنبول بعد سلسلة من المرافعات القضائية في لندن.