الممثلة آمبر هيرد تظهر بالحجاب خلال زيارة لجامع السلطان أحمد... صور

وعلقت هيرد على صورة ظهرت فيها مرتدية حجابا أحمر قائلة "أمضيت اليوم أتجول في سحر مساجد إسطنبول ولا يمكن أن تكون أكثر حباً لهذه المدينة الرائعة".
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Spent the day wandering around the magic of Istanbul’s mosques and couldn’t be more in love with this gorgeous city...
كما ونشرت صورة أخرى لها أمام مسجد "آيا صوفيا" وابتسامة كبيرة ترتسم على وجهها، وكتبت: "ضحكة العطلة هي شيء خاص".
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هذا وتتواجد الممثلة الأمريكية في تركيا بعد أن أنهت شهادتها في قضية رفعها زوجها السابق "جوني ديب" ضد صحيفة بريطانية وصفته بأنه "ضارب الزوجات".
وبحسب صحيفة Hurriyet التركية، فإن النجمة الأمريكية جاءت في زيارة إلى بودروم التركية ومن ثم إلى إسطنبول بعد سلسلة من المرافعات القضائية في لندن.
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