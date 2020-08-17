في عيد ميلاده... أعنف 6 هجمات من روبرت دي نيرو على ترامب

بخلاف أنه من أهم الممثلين الذين شهدهم العالم في القرن الـ20، فإن نجم هوليوود الأمريكي، روبرت دي نيرو، زادت شهرته خلال السنوات الأخيرة بسبب رئيسه، دونالد ترامب، الذي لا ينفك عن انتقاد سياساته والهجوم عليه عبر وسائل الإعلام.

واحتفالا بعيد ميلاده الـ77، اليوم الاثنين، هذه أعنف 6 هجمات من الممثل المخضرم إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب:

1) "قريب مجنون يدير البلاد"

في مقابلة له مع برنامج "ذا تونايت شو" الأمريكي من تقديم جيمي فالون، انتقد روبرت دي نيرو استجابة إدارة ترامب لوباء فيروس "كورونا" المستجد قائلا: "كان من الممكن تجنب هذا الأمر برمته لو استمع ترامب إلى الأشخاص في مجتمع الاستخبارات، الذي استمروا في إخباره بأن شيئًا ما قادم".

وتابع: "ما يخيفني هو أن الناس كانوا يخشون إخباره بالحقيقة، إذا أخبرته بالحقيقة فسيغضب منك وسيسمح لك بالرحيل، وماذا بعد ذلك؟"

وأردف الحائز على جائزة "أوسكار": "هذا جنون، الأمر أشبه بإخبار قريب مجنون... تتجنب الجدال معه لأنهم سيصابون بالجنون ولكن في حالته فهو يدير البلاد!".

2) يرفض تجسيد شخصيته في الدراما لهذا السبب

رغم أن روبرت دي نيرو بطل أفلام "الأب الروحي" و"تاكسي درايفر" و"رايجنغ بول" اشتهر بلعب ما وصفه بـ "الشخصيات غير الإنسانية" ، ومحاولته الاقتراب من هذه الأدوار "من وجهة نظرهم"، إلا أنه يرفض تماما تجسيد شخصية دونالد ترامب في الدراما لأنه "شخصية لا يمكن التعويض عنها بشيء إيجابي".

وقال في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية:"هو شخص بالنسبة لي ليس لديه أخلاق ولا إحساس بالصواب والخطأ، إنه لاعب قذر".

وتابع: "لا أريد أن ألعب دوره، إنه شخص مروع، لا يوجد شيء يمكن تعويضه عنه، وأنا لا أقول ذلك أبدا عن أي شخصية".

3) "رجل عصابات غير جيد"

عندما سُئل روبرت دبي نيرو في برنامج "غراهام نورتون" عن جاذبية شخصيات المافيا في وقتنا الحالي، بدر إلى ذهنه مباشرة دونالد ترامب.

وقال: "اليوم لدينا نوعا ما رئيس غريب ملتوي يعتقد أنه رجل عصابات، وليس حتى رجل عصابات جيدـ حتى أن رجال العصابات لديهم شرف بين أقرانهم. أنت تصافح ولديك كلمتك ووعدك، هذا كل ما لديك هو كلمتك. لديهم كلمتك وهذا كل شيء، لكن ليس الحال كذلك مع هذا الرجل"

4) "مستعد لفعل أي شيء من أجل الرئاسة"

شن روبرت دي نيرو هجوما لاذعا على دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية العام الماضي 2019، في مقابلة واسعة النطاق مع الإندبندنت العام الماضي، والتي صرح فيها: "ترامب يهتم بشيء واحد فقط: إنه يريد أن يكون الرئيس. سيكون الرئيس بغض النظر عما يتطلبه الأمر".

وأضاف: "إذا فاز في الانتخابات المقبلة، فهناك بالتأكيد فرصة أكبر للسماح لنا بالدخول في حرب، وإذا كنت رئيسًا في حرب، فمن المرجح أنك ستبقى لفترة ولاية ثالثة، تخيله في فترة ثالثة".

5) "عنصري ومتعصب للبيض"

في مقابلة مع صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أعرب دي نيرو عن قلقه من أن رئاسة ترامب قد تؤدي في النهاية إلى فاشية الزعماء هتلر وموسوليني.

وقال: "عندما ترى شخصا مثله يصبح رئيسا، فكرت، حسنا حسنا، دعنا نرى ما يفعله - ربما سيتغير ولكنه أصبح أسوأ".

وتابع عن ترامب: "ظهر لي أنه عنصري حقيقي، لقد اعتقدت أنه بصفتي من سكان نيويورك أنه يفهم التنوع العرقي في المدينة، ولكنه سيئ ​​كما كنت أعتقد أنه كان من قبل، وأسوأ بكثير. إنه لعار. إنه أمر سيئ في هذا البلد".

وعندما سُئل دي نيرو عما إذا كان يعتقد أن ترامب هو متعصب للبيض، فقد وافق ولكنه لم يكن متأكداً من وصفه بأنه فاشي.

وقال: "أعتقد أن هذا ما يؤدي إلى الفاشية، إذا استمر في أسلوبه فسوف ينتهي بنا الأمر في حالة سيئة للغاية في هذا البلد. أعني ، بالطريقة التي أفهمها، ضحكوا على هتلر. كلهم يبدون مضحكين. بدا هتلر مضحكًا، وبدا موسوليني مضحكا وكان الطغاة والطغاة الآخرون مضحكين".

وأعرب روبرت دي نيرو عن قلقه من وجود من وجود أشخاص في المستقبل يبدو ترامب لهم أنه قدوة، ولكنهم سيكونون أكثر ذكاء وستكون لديهم المزيد من الألوان لشخصيتهم ويصبحون يمتلكون بنفس القيم التي يتمتع بها، ولكنهم سيحققون المزيد من الضرر كطغاة.

6) "لفظ خارج"

فاجأ روبرت دي نيرو حاضري حفل توزيع جوائز "توني" 2018 دون أي تمهيد مشيرا لـ ترامب"سأقول شيئا واحدا"، واستخدم لفظا نابيا.

وتابع قائلا وسط صياح وتصفيق حماسي من الجمهور الذي ضم ممثلين ومخرجين ومنتجين مسرحيين، "لم يعد الأمر فقط 'فليسقط ترامب'" ثم استخدم اللفظ النابي.

من جانبه، رد ترامب على إهانة روبرت دي نيرو له في الحفل بوصفه له بـ"شخص ذا مستوى ذكاء منخفض".