الرئيس البرتغالي ينقذ فتاتين من الغرق بعد انقلاب قاربهما... فيديو وصور

ساعد الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، في إنقاذ فتاتين يافعتين بعد انقلاب قاربهما أثناء تجديفهما قبالة ساحل الغارف في البرتغال.

وقال الرئيس البرتغالي للصحفيين، موضحًا ما حدث: "لحسن الحظ كانت هناك مساعدة من وطني آخر وبهذه الطريقة تمكنا نحن الاثنان من مساعدة الشابتين"، مشيرا لوجود "تيار غربي قوي للغاية وقد تم جرهما ودفعهما باتجاه هذه الشواطئ. لقد انقلبتا، ابتلعتا الكثير من الماء ولم تكونا قادرتين على العودة إلى القارب ولا السباحة، هذه كانت قوة التيار".

#Insolite : Le président du Portugal 🇵🇹, Marcelo Rebelo de Sousa, sauve deux petites filles emportées par la marée, après que leur canoë se soit retourné en bord de mer !



La scène à été filmé par la chaîne portugaise SIC, en plein reportage pour promouvoir le tourisme ! pic.twitter.com/qM3gTNqqJn — NOVA PORTUGAL (@NVPORTUGAL) August 16, 2020

وأضاف "كان عليهما الخروج من هذا الشاطئ، والآن ستذهبان سيرًا على الأقدام إلى الشاطئ الذي غادرتا منه. في المستقبل عليهما توخي الحذر".

President Marcelo Rebelo de Sousa of Portugal saved two women from drowning at a beach.



The women were swept away by currents and the 71-year-old president jumped into the water to save them. 👏https://t.co/yy9dWJ6dsj — Legit.ng (@legitngnews) August 18, 2020

ويُعرف الرئيس البرتغالي بأنه "غير رسمي" عند التعامل مع الجمهور، وكثيراً ما يُرى ليس فقط في الشواطئ ولكن أيضًا في الأماكن العامة الأخرى في جميع أنحاء البلاد، على مدار العام.