كاني ويست يخطط لإنشاء نسخة مسيحية من تطبيق "تيك توك"

أعلن مغني الراب كانييه ويست، زوج الممثلة الأمريكية كيم كاردشيان، أنه يريد التعاون مع "تيك توك" لإنشاء نسخة مسيحية ومناسبة للأطفال من التطبيق تسمى جيسوس توك (Jesus Tok).

وقال مغني الراب على تويتر إنه "منزعج" من المحتوى الذي شاهده على التطبيق مع ابنته البالغة من العمر 7 سنوات.

وبحسب موقع "فوكس بيزنس"، غرد ويست البالغ من العمر 43 عاما قائلا: "جاءتني رؤية للتو ... جيسوس توك" .

وتابع ويست الذي يعتزم خوض غمار الانتخابات الرئاسية الأمريكية: "كنت أشاهد تيك توك مع ابنتي وكأب مسيحي أزعجني الكثير من المحتوى لكني أحببت التكنولوجيا تماما".

وفي تغريدة أخرى، قال المرشح الرئاسي: "نصلي بأن نتمكن من التعاون مع تيك توك لعمل نسخة مسيحية خاضعة للمراقبة تحقق الأمان للأطفال الصغار والعالم".

وختم ويست قوله "باسم يسوع"،"آمين"، وليس من الواضح ما إذا كان قد تواصل مع تيك توك للتعاون معه.

جاءت تغريدات ويست الأخيرة بعد أيام قليلة من حصول مغني الراب على أول ترشيح له لجائزة "دوف" من جمعية موسيقى الإنجيل بالولايات المتحدة الأمريكية عن ألبومه "Jesus Is King".

وأعلن ويست مؤخرا على تويتر أنه "يبحث عن مدير مالي مسيحي جديد موثوق به"، لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك من أجل حملته الرئاسية أو مشاريعه الموسيقية أو علامته التجارية "Yeezy".

وفي الواقع، تعرضت منصة مشاركة المقاطع "تيك توك" للانتقاد من قبل النقاد مؤخرا بسبب مقاطعها التي لا تناسب جميع الأعمار.