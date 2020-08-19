رائد فضاء روسي يوثق أجساما غامضة في الفضاء... فيديو

نشر رائد الفضاء الروسي، إيفان فاغنير، الذي يعمل على متن محطة الفضاء الدولية، مقطعا مصورا عبر "تويتر" يظهر 5 أجسام مجهولة تحلق في الفضاء.

وأشار إلى أنه كان يصور الشفق القطبي فوق القارة القطبية الجنوبية.

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.



The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU — Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020

وعلق فاغنير على الفيديو قائلا " لكن في الفيديو سترى شيئًا مختلفًا، ليس فقط الشفق القطبي... عند الثانية التاسعة تظهر 5 أجسام تطير في مسار مواز وعلى نفس المسافة من بعضها البعض".

وتساءل عن ماهية هذه الأجسام، هل هي نيازك أو أقمار صناعية أو شيء آخر؟ وأضاف قائلا " تم عرض المعلومات على إدارة الفضاء الروسية الحكومية "روس كوسموس" بالإضافة إلى معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية لتحليلها".