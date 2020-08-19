لماذا لا يجب النوم بشعر مبلل؟

يحذّر الخبراء والأطباء من النوم بشعر مبلل، مشيرين إلى الأخطار الناتجة عن هذه العادة التي يصفوها بالسيئة.

ووفقا للخبراء، فإن الشعر المبلل أكثر عرضة للتلف، حيث يصبح رقيقا ومرنا. بالإضافة إلى ذلك، أثناء النوم، يتقلب الشخص من جانب إلى آخر كثيرا، ولهذا السبب يتشابك الشعر ويتجعد.

وهذا الأمر يؤدي إلى هشاشة وتساقط الشعر وتقصف الأطراف أيضا.

ونصح الأطباء بأنه يجب على الشخص أن يقوم بتجفيف الشعر جيدا قبل النوم، وذلك حتى ولو كان رطبا قليل، فإن الشعر يحتفظ بالهشاشة.

ووفقا للخبراء، فإن الشعر المبلل يمكن أن يؤدي إلى التهاب بصيلات الشعر، والتي بدورها تؤدي إلى ظهور حكة وخراجات (طفح جلدي)، وفق موقع "med2".

بالإضافة إلى ذلك، فإن الوسادة المبللة ينشط فيها عث الغبار، الأمر الذي يؤدي إلى حساسية ومشاكل في الجلد والتنفس.