بعد خضوعها لفحص كورونا... المطربة العراقية شذى حسون تخضع لجراحة في الإمارات

فاجأت المطربة العراقية، شذى حسون، معجبيها، اليوم السبت، بالإعلان عن خضوعها لعملية جراحية في الإمارات العربية المتحدة.

وشاركت شذى حسون صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي وهي ترقد على سرير المستشفى في إمارة أبوظبي الخليجية، حيث خضعت للجراحة، وترتدي زي العمليات، وكتبت: "أحمدك يا ربي وأشكر فضلك، انتهيت للتو من عمليتي".

ويأتي خضوع شذى حسون للعملية الجراحية بعدما أجرت فحصا لفيروس "كورونا" المستجد، وكانت نتيجته "سلبية"، وشاركت جمهورها مقطع مصور للحظة خضوعها للاختبار.

ولم تفصح شذى حسون عن طبيعة العملية الجراحية التي خضعت لها، اليوم السبت، فيما تكهن بعض متابعيها أنها عملية تجميل.