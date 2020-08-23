النفور من تناول اللحوم قد يشير إلى مرض خطير

أعلنت الطبيبة، آنا زيمليانوخينا، أن أحد أعراض الأورام هو رفض الشخص تناول اللحوم، مشيرة في الوقت نفسه أن يمكن تتبع تطور السرطان من خلال حالة اليدين.

وأضافت أنه في حال امتلاك الشخص أظافر تشبه إلى حد كبير زجاج الساعات، وأصابع تشبه عصا الطبول، فإن ذلك يمكن أن يكون مؤشرا إلى الإصابة بمرض السرطان.

ولكن تعد هذه الطريقة منخفضة الكفاءة نوعا ما، حيث في الكثير من الأحيان تشير هذه الأعراض إلى وجود أمراض أخرى غير الأورام السرطانية.

وأشارت الطبيبة إلى أن عدم رغبة الشخص في تناول اللحوم (وكان سابقا يتناولها بشكل منتظم) يمكن أن يشير إلى الإصابة بالسرطان، حسب موقع "وان".

ولم يستطع الأطباء إلى الآن تحديد سبب هذا السلوك لدى الأشخاص، ولماذا تختفي الرغبة في تناول اللحوم، حيث ما تزال الأبحاث جارية للحصول على إجابات شافية.