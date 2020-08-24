ماذا قالت الراحلة رجاء الجداوي في فيلمها السينمائي الأخير

يعرض في دور العرض السينمائية حاليا، آخر أفلام الفنانة المصرية الراحلة، رجاء الجداوي، "توأم روحي"، الذي يقوم ببطولته حسن الرداد وأمينة خليل.

وتجسد الجداوي في أحداث الفيلم دور طبيبة نفسية تعالج حسن الرداد بعد تعرضه لأزمة نفسية بسبب وفاة زوجته في شهر العسل.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فمن الجمل التي ترددها الراحلة رجاء الجداوي خلال الفيلم: "اللي بيروح مابيرجعش".

وأهدى منتج الفيلم، أحمد السبكي، العمل الفني إلى روح رجاء الجداوي، إذ كتب على تتر مقدمة الفيلم: "إهداء إلى روح الفنانة رجاء الجداوي".

ويشارك في بطولة فيلم "توأم روحي" عائشة بن أحمد وبيومي فؤاد ونهال عنبر وعزوز عادل، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

وتوفيت الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، الأحد الموافق 5 يوليو/ تموز، عن عمر 82 عاما، بعد تواجدها لمدة 43 يوما فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلنت أميرة حسن مختار الأبنة الوحيدة للفنانة، وفاة والدتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد نشرها لمنشور قالت فيه "إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمه الله".