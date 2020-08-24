آخر صيحات التكنولوجيا... مراحيض شفافة لرواد منتزهات طوكيو.. صور

قامت شركة "ذي طوكيو تويليتس" اليابانية، ببناء مراحيض بجدران شفافة في حديقتين بطوكيو.

ونشرت مؤسسة "نيبون" التي تتولى دورات المياه في طوكيو صورا للمراحيض الجديدة، ما أثار فضول مستخدمي الانترنت.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 日本財団/The Nippon foundation (@nippon_foundation) 17 Авг 2020 в 5:33 PDT

وقال الموقع الخاص بدورات المياه في طوكيو، إن الزجاج يصبح معتما عند قفل باب المرحاض من الداخل وذلك بفضل التقنيات المتطورة، وأشار الموقع إلى أن التقنية تساعد في مراقبة نظافة المراحيض ورصد الأشخاص الذين يقضون حاجتهم خارجه.

وتضيء المنشأة الحديثة الحدائق ليلا كما تم تركيب ممر "بريل" خاص لضعاف البصر يسهل وصولهم إلى دورة المياه.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 日本財団/The Nippon foundation (@nippon_foundation) 17 Авг 2020 в 5:34 PDT

ومن المخطط وضع الابتكار في 17 موقعا بحي شيبويا في طوكيو الربيع القادم.