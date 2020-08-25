عقب تعرض حياتها للخطر... سيدة روسية تدعو إلى الحذر عند شراء العنب

موسكو - سبوتنيك. وقالت السيدة إنها اشترت العنب من أحد أسواق المدينة، وكان من الصعب رؤية العقرب كون لونه لم يختلف عن لون العنب.

وناشدت السيدة المشترين الحذر عند شراء العنب.

ونشرت السيدة تقريرا طبيا أشار إلى أنها تعرضت للسعة عقرب، موضحة أن الأطباء تفاجؤوا من تعرضها للسعة عقرب.

وأكدت مصادر أنه تم نقل السيدة إلى قسم السموم في إحدى مستشفيات المدينة، حيث تم تقييم حالتها الصحية التي كانت متوسطة الخطورة والتأكد من عدم وجود أي تهديد على حياتها.