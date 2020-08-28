بعدما أنقذها في الماضي... لبؤة غدارة تقتل مربي أسود أمام زوجته

في حادث وُصف بـ"المأساوي"، لقي فيه مربي أسود في جنوب أفريقيا حتفه، بعد تعرضه لهجوم شرس من واحدة من لبؤتين كان قد أنقذهما من الصيد في الماضي.

وانقضت اللبؤة على ويست ماثيوسون، بعدما أصبحت عدائية تجاهه، وتسببت في إحداث نزيف في فخذه، وكانت الشاهدة على تلك الحادثة المريعة زوجته التي كانت جالسة في السيارة بالغابة، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وتوفي ماثيوسون عن 68 عاما متأثرا بإصاباته خلال الاعتداء عليه، الذي وقع يوم الأربعاء.

وكان معروفا عن ويست ماثيوسون باسم "العم ويست" من جانب السكان المحليين، وكان محتفظا باللبؤتين "ديمي وتامر" في محميته الخاصة بالأسود شمالي جنوب أفريقيا.

وقبل سنوات، أنقذ ماثيوسون اللبؤتين من مزرعة صيد يتم فيها تربية الأسود من أجل صيدها.

ووصفت زوجة ابن ماثيوسون حادث حماها بـ"المأساوي"، ولكنها أكدت أنه سيتم الاحتفاظ باللبؤتين ورعايتهما وتوفير الحب لهما، تنفيذا لرغبته.

وصرحت شرطة لمبوبو في جنوب أفريقيا أنه تم فتح تحقيق في وفاة ويست ماثيوسون.