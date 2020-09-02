رجل روسي يلقي رفيقته التي أزعجته في حاوية قمامة...فيديو

قال مصور الفيديو: "لا أعرف ما الذي يمكن فعله لأجل إثارة هذا الرجل مما يجعله يرميك في حاوية قمامة".

تُظهر اللقطات أن الرجل حاول أولاً الابتعاد عن رفيقته التي تلاحقه، ثم يطلب منها عدة مرات أن تهدأ، لكن دون جدوى – تواصل رفيقته الصراخ. بعد ذلك، نفد صبر الرجل: أمسك الفتاة بسرعة من كتفها وحملها إلى أقرب حاوية قمامة.

كان على الشابة أن تبذل الكثير من الجهود للخروج من حاوية القمامة دون مساعدة. ومع ذلك، ما حدث لم يحد من شدة الانفعالات: فواصلت الصراخ، لكنها كانت بعيدة عن الرجل.